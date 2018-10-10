Кокорину и Мамаеву может грозить условный срок

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых подозревают по делу о нанесении побоев, может грозить более строгое наказание вплоть доусловного срока. Кроме того, спортсменов могут пожизненно отстранить от футбола. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Это произойдет в том случае, если к статье о побоях добавят обвинения в хулиганстве, отмечает издание.

Ранее стало известно, что два уголовных дела переданы в Главное следственное управление МВД по Москве из-за большого общественного резонанса.

Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в избиении водителя ведущей "Первого канала", а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Все потерпевшие получили травмы и обратились в больницы.

Клуб "Краснодар", за который играет Мамаев, намерен разорвать с ним контракт. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин также может быть уволен из команды. Как сообщает РБК, на сайте фирменного магазина "Зенит" исчезли из продажи футболки с принтом Александра Кокорина.

Адвокат Александра Кокорина Умалат Сайгитов рассказал агентству "Москва", что футболисты раскаиваются и планируют публично принести извинения после драк в Москве. Они также намерены пойти на допрос и дать показания. Также они собираются выступить с официальным заявлением, добавил адвокат.