Дела Кокорина и Мамаева передали в московское управление МВД

Расследование двух уголовных дел о драках, в которых подозревают футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передано в главное следственное управление Главного управления МВД по Москве, ввиду большого общественного резонанса. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Юрий Титов. При этом имен футболистов он не назвал.

Ранее адвокат потерпевших Геннадий Удунян объяснял, что дело возбудили против неустановленных лиц. Потерпевшие опознали футболистов, но процессуальный статус спортсменов еще не определили. Сегодня их вызвали на допрос в полицию.

Утром 8 октября, по свидетельствам очевидцев, футболисты в компании из пяти человек избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, за то, что он сделал им замечание, когда они стали пинать его автомобиль. С черепно-мозговой травмой и переломом носа он был госпитализирован в реанимацию.

Позже в тот же день они избили в кафе главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина — тоже за замечание о недостойном поведении. Пострадавшим также пришлось обратиться в больницу за помощью.

Действия российских футболистов осудили министр спорта России Павел Колобков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Российский футбольный союз. Клуб "Краснодар", за который играет Мамаев, намерен разорвать с ним контракт. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин также может быть уволен из команды.