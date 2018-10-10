Разминирование района около горящего склада на Украине займёт два месяца

На очистку Черниговской области от снарядов, разбросанных взрывами на оружейном складе, уйдет два месяца. Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в фейсбуке. На устранение последствий взрывов в арсенале выделено около 3,5 миллионов долларов. По всей стране усилена охрана мест расположения боеприпасов.

Из населенного пункта Ичня, рядом с которым во вторник произошел инцидент, эвакуированы около 12,5 тысяч человек. Власти рекомендовали им не возвращаться в свои дома до окончания разминирования района. Большинство местных жителей разместились у родственников. Некоторые вынуждены ночевать в школьных спортзалах и детсадах.

К настоящему времени частота взрывов на объекте снизилась до 6-8 в час, сообщили в областной администрации.

Министр обороны Украины Степан Полторак обвинил в происшествии вражеских диверсантов, которые, как он полагает, заложили взрывчатку в разные части военного склада. По его мнению, детонация произошла одновременно в нескольких секторах арсенала.

За последние годы это уже пятый случай возгорания на военных складах Украины. Военная прокуратура в качестве приоритетной называла версию о причастности российских спецслужб.