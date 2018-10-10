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Разминирование района около горящего склада на Украине займёт два месяца

Взрывы на военном складе в Черниговской области Украины, 9 октября 2018 года

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На очистку Черниговской области от снарядов, разбросанных взрывами на оружейном складе, уйдет два месяца. Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в фейсбуке. На устранение последствий взрывов в арсенале выделено около 3,5 миллионов долларов. По всей стране усилена охрана мест расположения боеприпасов.

Из населенного пункта Ичня, рядом с которым во вторник произошел инцидент, эвакуированы около 12,5 тысяч человек. Власти рекомендовали им не возвращаться в свои дома до окончания разминирования района. Большинство местных жителей разместились у родственников. Некоторые вынуждены ночевать в школьных спортзалах и детсадах.

К настоящему времени частота взрывов на объекте снизилась до 6-8 в час, сообщили в областной администрации.

Министр обороны Украины Степан Полторак обвинил в происшествии вражеских диверсантов, которые, как он полагает, заложили взрывчатку в разные части военного склада. По его мнению, детонация произошла одновременно в нескольких секторах арсенала.

За последние годы это уже пятый случай возгорания на военных складах Украины. Военная прокуратура в качестве приоритетной называла версию о причастности российских спецслужб.

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