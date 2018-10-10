Власти Дагестана предложили iPhone за доносы на "экстремизм" в интернете

Власти Дагестана предложили жителям региона призы за доносы на публикации в интернете, которые правоохранительные органы могут посчитать эксттремистскими. Самых активных пользователей могут наградить смартфонами Apple и Xiaomi, сообщает медиахолдинг РБК.

Ресурс создан Министерством печати и информации республики, авторов жалоб заверяют, что им гарантирована анонимность. Пользователям предложено заполнить специальную форму, после чего правоохранительные органы, как утверждается, проведут экспертизу.

За последние месяцы число заведённых уголовных дел за публикации и репосты в интернете значительно возросло. 3 октября президент внес в Государственную думу законопроект, который частично смягчает наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". В 2017 году за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека.