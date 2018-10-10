Житель Орска пожаловался на избиение сотрудниками Центра "Э"

Житель города Орск Оренбургской области Владимир Клопов пожаловался на избиение сотрудниками Центра по противодействию экстремизма, сообщает "Комитет против пыток". Они требовали от него признаться в распространении запрещенных материалов.

По словам Клопова, 24 сентября его без объяснения причин задержали возле собственного подъезда, силой посадили в автомобиль, нанеся удары по голове и телу, после чего доставили в здание межрайонного отделения Центра "Э". Там от него потребовали подписать документы, из которых следовало, что он публиковал экстремистские материалы в интернете с 2011-го по 2014-й год. При этом его также периодически избивали. Клопов бумаги не подписал, после чего обратился за медицинской помощью в городскую больницу № 2, где врачи диагностировали у него "ушибы и ссадины верхних конечностей и головы".



Комитет портив пыток направил заявление о преступлении, совершенном сотрудниками Центра "Э", в Следственный комитет по Оренбургской области.

