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Житель Орска пожаловался на избиение сотрудниками Центра "Э"

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Житель города Орск Оренбургской области Владимир Клопов пожаловался на избиение сотрудниками Центра по противодействию экстремизма, сообщает "Комитет против пыток". Они требовали от него признаться в распространении запрещенных материалов.

По словам Клопова, 24 сентября его без объяснения причин задержали возле собственного подъезда, силой посадили в автомобиль, нанеся удары по голове и телу, после чего доставили в здание межрайонного отделения Центра "Э". Там от него потребовали подписать документы, из которых следовало, что он публиковал экстремистские материалы в интернете с 2011-го по 2014-й год. При этом его также периодически избивали. Клопов бумаги не подписал, после чего обратился за медицинской помощью в городскую больницу № 2, где врачи диагностировали у него "ушибы и ссадины верхних конечностей и головы".

Комитет портив пыток направил заявление о преступлении, совершенном сотрудниками Центра "Э", в Следственный комитет по Оренбургской области.

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