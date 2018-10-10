На площади в Петербурге появилась картина "Исчезающая Конституция"

На Сенатской площади в Санкт-Петербурге, на фасаде здания Конституционного суда, появилась картина под названием "Исчезающая Конституция Российской Федерации", представляющая из себя пустую обложку основного закона страны, помещенную в золотую раму.

Картину повесили активисты движения "Время", протестуя, таким образом, против попрания Конституции, от которой, по их мнению, и без того "практически ничего не осталось".

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин опубликовал статью в "Российской газете", в которой высказал мнение, что в основном законе страны есть "отдельные недостатки", но "их легко исправить". В частности, как написал Зорькин, в действующей Конституции есть "крен в пользу исполнительной ветви власти". Также, по его мнению, она "создает возможность для противопоставления органов местного самоуправления органам государственной власти".

После этого некоторые СМИ сообщили, что до конца года Кремль внесет изменения в Конституцию. Правда, в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что никакой работы по подготовке таких изменений администрация президента не ведет.

