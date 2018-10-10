Песков: Кремль не готовит изменений в Конституцию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к концу года Кремль может внести изменения в Конституцию Российской Федерации.

"Никакой работы по подготовке изменений в Конституцию не ведется", - заверил Песков. При этом он подчеркнул, что статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина в Кремле воспринимают как его "личную экспертную точку зрения".

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин опубликовал статью в "Российской газете", в которой высказал мнение, что в основном законе страны есть "отдельные недостатки", но "их легко исправить". В частности, как написал Зорькин, в действующей Конституции есть "крен в пользу исполнительной ветви власти". Также, по его мнению, она "создает возможность для противопоставления органов местного самоуправления органам государственной власти".