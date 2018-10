Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по сговору

Задержанные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лицпо предварительному сговору. Максимальное наказаниепо этой статье до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Данная статья, в отличие от побоев, которые инкриминировались футболистам ранее, позволяет арестовать подозреваемых на время следствия. Предполагается, что в четверг, следователи обратятся с соответствующими ходатайствами в суд .

Накануне игрока клуба "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина задержали после допроса в полиции в рамках дела о хулиганстве и побоях.

Кокорина и Мамаева подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака. Все потерпевшие получили травмы и обратились в больницы. После инцидентов были возбуждены уголовные дела. Они переданы в главное следственное управление МВД по Москве.

Глава международной организации Sport for All Янис Кузинс заявил "Известиям", что планирует обратиться в антирасистскую сеть Football Against Racism in Europe (FARE), а также ФИФА и УЕФА, из-за "возможного проявления расизма" в действиях Кокорина и Мамаева. Такие игроки должны быть наказаны не только по закону, но и получить серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА, сказал он