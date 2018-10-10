Футболиста Павла Мамаева задержала полиция, Кокорин – на допросе

Футболист Павел Мамаев задержан в Москве после допроса по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщает "Интерфакс". На какой срок задержали спортсмена – не уточняется. Футболист Александр Кокорин также явился на допрос в полицию. Спортсменов могли объявить в федеральный розыск, если бы они отказались от допроса.

В среду, 10 октября, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева было возбуждено новое уголовное дело по факту избиения сотрудника Министерства промышленности и торговли. Ранее уголовное дело по фактам двух конфликтов с участием спортсменов было заведено по статье о нанесении побоев. Дела переданы в Главное следственное управление МВД по Москве из-за большого общественного резонанса.

Кокорина и Мамаева подозревают в избиении водителя ведущей "Первого канала", а также чиновника Минпромторга Дениса Пака. Все потерпевшие получили травмы и обратились в больницы. Адвокат Кокорина рассказал агентству "Москва", что футболисты раскаиваются и готовы публично принести извинения после драк в Москве.

По данным газеты "Коммерсант", спортсменам может грозить наказание вплоть до условного срока в случае, если к статье о побоях добавят обвинения в хулиганстве.

Клуб "Краснодар", за который играет Мамаев, намерен разорвать с ним контракт. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин также может быть уволен из команды. Как сообщает РБК, на сайте фирменного магазина "Зенит" исчезли из продажи футболки с фамилией Кокорина.