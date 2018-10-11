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США не дадут ни доллара Сирии, пока страну не покинет Иран

Госсекретарь США Майк Помпео

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Сирия не получит от США ни доллара на восстановление до тех пор, пока в стране присутствуют поддерживаемые Ираном войска. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Бремя ответственности за выдворение Ирана из страны ложится на сирийское правительство, которое несет вину за его присутствие там", – подчеркнул Помпео.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Россия "увязла" в Сирии и теперь "отчаянно" ищет на Западе средства для восстановления страны. В июле – через три дня после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом – Генштаб России направил американскому военному начальству письмо с предложением профинансировать восстановление Сирии. В США холодно встретили предложение России и отказались выделить Сирии запланированные ранее 200 миллионов долларов помощи, до тех пор пока в этой стране не начнется "заслуживающий доверия" политический процесс под эгидой ООН. Эти средства должны были пойти на восстановление областей на северо-востоке Сирии, выведенных из-под контроля террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран).

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