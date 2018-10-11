Избирком Хакасии просит суд снять с выборов кандидата от КПРФ

Избирательная комиссия Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на пост главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Такое решение было принято в четверг после изучения представления прокуратуры о выявленных нарушениях. В ведомстве заявили, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии.

Второй тур выборов главы Хакасии должен пройти 21 октября. Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что Кремль попытается снять с выборов коммуниста Валентина Коновалова, победившего в первом туре.

Иск также может подать и соперник Коновалова по второму туру выборов, кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Его претензии могут основываться на тех же нарушениях. Если после снятия Коновалова Мяхар сам откажется от участия в выборах, то их признают несостоявшимися.

В единый день голосования, 9 сентября, в Хакасии прошли выборы губернатора, на которых на тот момент глава региона Виктор Зимин проиграл более 10 процентов коммунисту Валентину Коновалову, набравшему почти 45 процентов голосов избиратлей.

Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды. Сначала по состоянию здоровья свою кандидатуру снял Зимин, а затем отказался от участия во втором туре кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин.