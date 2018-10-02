Один из двух кандидатов снялся со второго тура выборов главы Хакасии

Кандидат от партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин снялся со второго тура выборов главы Хакасии. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу руководителя предвыборного штаба Филягина.

Второй тур выборов главы Хакасии должен состояться в ближайшее воскресенье, 7 октября. В нем должны были принять участие Филягин и представитель партии КПРФ Валентин Коновалов. ​

В первом туре Филягин занял третье место, набрав чуть больше 11 процентов голосов. У Коновалова было около 32 с половиной процентов, у действующего лидера республики, единоросса Виктора Зимина — 44,8 процента голосов. Однако Зимин снялся с выборов после первого тура, заявив, что не хочет допустить раскола в регионе.

После снятия второго кандидата, его место может занять еще один участник первого тура главы республики — Александр Мяхар, выдвинутый Партией Роста. Он набрал около 5 процентов голосов. Если он согласиться принять участие в выборах, они будут назначены на 21 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

В случае, если Коновалов останется единственным кандидатом на пост главы республики, ему будет достаточно набрать на выборах не менее 50 процентов голосов избирателей.