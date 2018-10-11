WSJ: погибший соратник Березовского искал связь "Аэрофлота" с ГРУ и ФСБ

Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков перед смертью собирался доказать сотрудничество российского авиаперевозчика "Аэрофлот" со спецслужбами. Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» с советских времен помогал спецслужбам платить агентам по всему миру и доставлял нелегальные грузы, пересказывает газета слова вдовы Александра Литвиненко. Она утверждает, что ей об этом рассказывал муж. Сам Глушаков в интервью газете "Коммерсантъ" в 2000 году рассказывал, что большинством представителей "Аэрофлота" за рубежом работали сотрудники ФСБ и ГРУ, не подчинявшиеся московскому руководству авиакомпании. В 1996 году, когда Глушаков пришел в компанию, из 14 тысяч сотрудников в ней не менее трех тысяч были сотрудниками спецслужб. Кадровыми офицерами ФСБ были начальники служб персонала и безопасности перевозчика, утверждал Глушков.

По информации WSJ, эти данные Глушков хотел зафиксировать в Высоком суде Лондона, о чем успел рассказать друзьям. Там должен был рассматриваться иск "Аэрофлота" к Березовскому и Глушкову, перевозчик утверждал, что бизнесмены вывезли деньги из компании. Однако Глушков был найден мертвым незадолго до предварительного судебного заседания со следами удушения. Отдел Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом изучает версию, согласно которой Глушков мог, подобно Скрипалям, стать жертвой профессиональных убийц

Бывший заместитель генерального директора "Автоваза" Николай Глушков был назначен заместителем директора "Аэрофлота" в январе 1996 года. Тогда компанию частично контролировал Борис Березовский. В 1999-м Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищениях в «Аэрофлоте». Он провел четыре года в СИЗО и был осужден за злоупотребление полномочиями и попытку побега. В 2006 году он уехал в Великобританию. Там в 2013 году он пережил покушение: его пытались отравит, писала The Guardian.