Скотленд-ярд: убитый весной Николай Глушков в 2013-м пережил покушение

Британские следователи, изучающие обстоятельства убийства Николая Глушкова в марте этого года в пригороде Лондона, считают, что в 2013 году его пытались отравить. The Guardian пишет, что Глушков, друг олигарха Бориса Березовского, встречался с двумя "подозрительными мужчинами" в гостинице.

Как отмечается в публикации, Глушков подробно рассказал о происшествии санитару "скорой помощи", приехавшей в гостиницу по вызову к постояльцу, упавшему в обморок. Двое незнакомцев купили бутылку шампанского и предложили ему выпить с ними. Глушков рассказал, что согласился, несмотря на то, что прежде не встречал этих людей. Вскоре он потерял сознание, но выжил.

Этот эпизод ныне изучают следователи в рамках дела об убийстве Николая Глушкова. Его тело было найдено в его доме со следами удушения через неделю после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта 2018 года в городе Солсбери.



Эти сведения появились на фоне объявленных несколько дней назад Скотленд-Ярдом имён двух российских граждан, подозреваемых в нападении на Скрипалей. Речь идёт об "Александре Петрове" и "Руслане Боширове". Имена обоих, как подозревают британские следователи, вымышленные. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что оба подозреваемых – карьерные офицеры российской военной разведки.



Отдел Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом изучает версию, согласно которой Глушков мог, подобно Скрипалям, стать жертвой профессиональных убийц, живущих в Англии или присланных российскими спецслужбами, говорится в публикации издания The Guardian.