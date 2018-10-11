Авария при запуске ракеты "Союз" с космонавтами

При старте ракеты "Союз", которая должна была доставить космонавтов на Международную космическую станцию, произошла авария носителя. Запуск состоялся с аэродрома Байконур в Казахстане в 11:40. По данным источника агентства Интерфакс, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Как сообщается, экипаж жив и аварийно приземлился. По данным собеседника агентства, авария произошла через две минуты после взлета, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. К предполагаемому месту посадки направились вертолеты и сотрудники спасательных служб.