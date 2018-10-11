Роскосмос удалил сообщение о выводе "Союза" на орбиту после аварии

Роскосмос опубликовал видеозапись с успешным запуском ракеты "Союз" вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети. В одном из сообщений Роскосмоса говорилось о том, что на 287-й секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. В другом посте корпорации было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту.

В действительности на 119-й секунде полета произошла ​авария. Она случилась, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. По данным собеседника РИА Новости, при приземлении они испытали перегрузки в 6g. Согласно статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4g.

К месту посадки были направлены вертолеты и сотрудники спасательных служб. Спасателям уже удалось достать членов экипажа из аварийного "Союза МС-10" с помощью специальной техники. Состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел к месту происшествия. По его словам, с экипажем установлена связь. Роскосмос создал аварийную комиссию для расследования инцидента. Источник в ракетно-космической отрасли предположил, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, чем и вызвал аварию.

Это первая авария с ракетой "Союз" с 1975 года. Тогда при выведении корабля на орбиту в работе бортовых систем третьей ступени ракеты-носителя произошел сбой и автоматика приняла решение на аварийное отделение корабля от носителя. Тогда членам экипажа удалось спастись.