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Роскосмос удалил сообщение о выводе "Союза" на орбиту после аварии

Старт ракеты "Союз", который завершился аварией 11 октября 2018 года

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Роскосмос опубликовал видеозапись с успешным запуском ракеты "Союз" вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети. В одном из сообщений Роскосмоса говорилось о том, что на 287-й секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. В другом посте корпорации было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту.

Screenshot of Russian Roscosmos Twitter, where corporation reported that the spacecraft "Soyuz" was successfully launched into orbit on the afternoon of October 11, 2018. Photo by Ruslan Leviev
Screenshot of Russian Roscosmos Twitter, where corporation reported that the spacecraft "Soyuz" was successfully launched into orbit on the afternoon of October 11, 2018. Photo by Ruslan Leviev

В действительности на 119-й секунде полета произошла ​авария. Она случилась, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. По данным собеседника РИА Новости, при приземлении они испытали перегрузки в 6g. Согласно статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4g.

К месту посадки были направлены вертолеты и сотрудники спасательных служб. Спасателям уже удалось достать членов экипажа из аварийного "Союза МС-10" с помощью специальной техники. Состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел к месту происшествия. По его словам, с экипажем установлена связь. Роскосмос создал аварийную комиссию для расследования инцидента. Источник в ракетно-космической отрасли предположил, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, чем и вызвал аварию.

Это первая авария с ракетой "Союз" с 1975 года. Тогда при выведении корабля на орбиту в работе бортовых систем третьей ступени ракеты-носителя произошел сбой и автоматика приняла решение на аварийное отделение корабля от носителя. Тогда членам экипажа удалось спастись.

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