При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария

При старте ракеты "Союз", которая должна была доставить космонавтов на Международную космическую станцию, произошла авария носителя. Запуск состоялся с аэродрома Байконур в Казахстане в 11:40. По данным источника агентства Интерфакс, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Как сообщается, экипаж жив и аварийно приземлился.

По данным собеседника агентства, авария произошла через две минуты после взлета, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. К предполагаемому месту посадки направились вертолеты и сотрудники спасательных служб.

В твиттере опубликованы кадры аварии носителя и изображение находившихся на корабле членов экипажа.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел к месту происшествия. По его словам, с экипажем установлена связь. Роскосмос создал аварийную комиссию для расследования инцидента.

Это первая авария с ракетой "Союз" с 1975-го года. Тогда при выведении корабля на орбиту в работе бортовых систем третьей ступени ракеты-носителя произошёл сбой, и автоматика приняла решение на аварийное отделение корабля от носителя. Экипаж остался жив.