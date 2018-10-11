Американца обвинили в подготовке теракта на промежуточных выборах в Конгресс

Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк предъявил обвинения 56-летнему жителю штата Полу Розенфорду в подготовке теракта в день промежуточных выборов в Конгресс. По версии следствия, Розенфорд планировал взорвать 90-килограммовую бомбу в центре Вашингтона, чтобы привлечь внимание к своим политическим идеям.

В августе ФБР отследило переписку Розенфорда, где он рассказывал свой план. После задержания он признался, что купил в интернете дымный порох и перевез его в свой дом в Оранжтауне на юге штата Нью-Йорк, чтобы изготовить взрывное устройство. В подвале его дома была найдена 91-килограммовая бомба в коробке, которая содержала около трех с половиной килограммов дымного пороха. Американец планировал подорваться вместе с бомбой на Национальной аллее Вашингтона.

Так он планировал привлечь внимание к идее выборов политиков по жребию, которую он поддерживает. Такие выборы применялись, в частности, в древней Греции, а Национальная аллея в Вашингтоне застроена зданиями в напоминающим античную архитектуру неоклассическом стиле. Розенфорду грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в США 6 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов нижней Палаты представителей США с правом голоса и 35 из 100 сенаторов. В этот же день в 36 штатах США пройдут выборы губернатора.