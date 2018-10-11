Россия приостановила пилотируемые пуски к МКС после аварии "Союза"

Россия отменила все пилотируемые пуски к МКС до выяснения причин аварии с ракетой "Союз". Об этом агентству РИА Новости заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что это необходимо для обеспечения безопасности будущих членов экипажа.

После срыва 57-й экспедиции на МКС на станции остался только один аппарат "Союз" — тот, в котором ранее была обнаружена дыра. На орбите остались трое членов экипажа.

В четверг через несколько минут после старта с аэродрома Байконур в Казахстане ракета "Союз", которая должна была доставить на МКС российского космонавта и американского астронавта, потерпела крушение. Экипаж удалось спасти.

С 2011 года — после сворачивания американской программы пилотируемых запусков — астронавты NASA, отравляющиеся к МКС, вынуждены арендовать места в российских аппаратах "Союз". В течение последних 7 лет этот корабль был единственным способом добраться до станции. С лета следующего года американские астронавты будут летать к МКС на кораблях частных американских компаний SpaceX и Boeing.