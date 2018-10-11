Фонды просят Путина не запрещать госзакупки аппаратов ИВЛ

Ряд некоммерческих организаций направили открытое письмо президенту, правительству и федеральному собранию России с просьбой исключить аппараты искусственной вентиляции легких из перечня по ограничению госзакупок.

Среди организаций, подписавших письмо - благотворительные фонды "Живи сейчас", "Детские сердца", "Предание", "Живой", "Мой Мио", "Дети наши", и другие.

"Запрет на госзакупки иностранных аппаратов ИВЛ поставит под угрозу жизни десятки тысяч граждан нашей страны и нанесет значительный ущерб качеству и доступности медицинской помощи в России", - говорится в письме. В нем также отмечается, что современные отечественные аппараты ИВЛ уступают иностранным по ряду параметров - в частности, они "громоздки", "не могут использоваться на дому" и "не подходят для длительной вентиляции легких, необходимой паллиативным больным".

Несколько фондов, подписавших письмо, как раз специализируются на помощи паллиативным больным с редкими заболеваниями. Дорогостоящие иностранные аппараты вентиляции легких позволяют таким пациентам продолжать жить в кругу семьи, а не быть запертыми в палате реанимации до конца жизни.

Отдельно некоммерческие организации просят руководство страны "опираться в принятии решений на клинические исследования и на мнение врачебного сообщества".

4 июня Владимир Путин в ответ на санкции, введенные против России, подписал закон "о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ, в частности, предполагал ограничение ввоза товаров иностранного производства, составление перечня которых поручалось правительству. Под эту норму попали аппараты искусственной вентиляции легких.