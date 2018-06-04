Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и их союзников

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответе на санкции США и иных иностранных государств, который в конце мая одобрил Совет Федерации. В понедельник документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

22 мая законопроект был принят Государственной думой России в третьем, окончательном чтении. В ходе рассмотрения в нижней палате парламента законопроект был сильно урезан по сравнению с первым чтением. Из него был исключен список конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Право определять их предоставлено правительству. Таким образом, из законопроекта, в частности, убрали норму об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств. Об этом просили, в частности, некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным.

Законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" был внесен в Госдуму 13 апреля. В своем первоначальном виде он предусматривал запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, медикаментов, алкоголя, табака.