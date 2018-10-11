Медики нашли проблемы со здоровьем у экипажа аварийного "Союза"

Медики заявили о наличии проблем со здоровьем у членов экипажа корабля "Союз МС-10", которые приземлились в капсуле после аварии ракеты в четверг. Об этом сообщил агентству ТАСС источник на космодроме Байконур. При этом в NASA заявили об удовлетворительном состоянии команды. Теперь российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг будут доставлены в Звездный городок рядом с Москвой.

Из опубликованной телеканалом "Звезда" аудиозаписи следует, что члены экипажа констатировали наличие аварийной ситуации на третьей минуте после старта. "Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели", — сообщал командир экипажа Овчинин российскому Центру управления полетами сразу после сбоя.

11 октября ракета "Союз", которая должна была доставить членов экипажа на Международную космическую станцию, потерпела крушение. Аварийное событие начало развиваться на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 км от космодрома на территории Казахстана.

Россия отменила все пилотируемые пуски к МКС до выяснения причин аварии с ракетой "Союз".

С 2011 года – после сворачивания американской программы пилотируемых запусков – астронавты NASA, отравляющиеся к МКС, вынуждены арендовать места в российских аппаратах "Союз". В течение последних 7 лет этот корабль был единственным способом добраться до станции. С лета следующего года американские астронавты будут летать к МКС на кораблях частных американских компаний SpaceX и Boeing.