Представитель США в Донбассе сообщил, что продолжает контакты с РФ

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продолжает поддерживать переписку с помощником президента России Владиславом Сурковым по урегулированию в Донбассе. В интервью телеканалу "Настоящее время" он выразил надежду, что сторонам конфликта удастся прийти к общему решению по вопросу размещения миротворцев ООН на территориях пророссийских сепаратистов.

По словам Волкера, Россия недовольна тем, что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют так называемые "ДНР" и "ЛНР", не организует там местные выборы и не проводит амнистию участников боевых действий. Представитель США отметил, что Киев не может выполнить эти требования, поскольку там до сих пор нет гарантий безопасности и свободы передвижения. По утверждению Волкера, введение миротворцев будет способствовать осуществлению Минских соглашений.

"Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, также ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации в Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев", – подчеркнул Курт Волкер.

Украина предлагала разместить в Донбассе иностранных миротворцев еще в феврале 2015 года, но Россия эту инициативу отвергла. В июне того же года Верховная Рада разрешила ввести миротворцев в Донбасс. В 2016-м было заявлено о согласии Москвы на этот шаг, но позднее Россия опровергла, что согласие было достигнуто. При этом власти так называемой "ДНР" обещали, что будут рассматривать такую миссию "как агрессию".