Представитель США в Донбассе сообщил, что продолжает контакты с РФ

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продолжает поддерживать переписку с помощником президента России Владиславом Сурковым по урегулированию в Донбассе. В интервью телеканалу "Настоящее время" он выразил надежду, что сторонам конфликта удастся прийти к общему решению по вопросу размещения миротворцев ООН на территориях пророссийских сепаратистов.
По словам Волкера, Россия недовольна тем, что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют так называемые "ДНР" и "ЛНР", не организует там местные выборы и не проводит амнистию участников боевых действий. Представитель США отметил, что Киев не может выполнить эти требования, поскольку там до сих пор нет гарантий безопасности и свободы передвижения. По утверждению Волкера, введение миротворцев будет способствовать осуществлению Минских соглашений.
"Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, также ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации в Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев", – подчеркнул Курт Волкер.
Украина предлагала разместить в Донбассе иностранных миротворцев еще в феврале 2015 года, но Россия эту инициативу отвергла. В июне того же года Верховная Рада разрешила ввести миротворцев в Донбасс. В 2016-м было заявлено о согласии Москвы на этот шаг, но позднее Россия опровергла, что согласие было достигнуто. При этом власти так называемой "ДНР" обещали, что будут рассматривать такую миссию "как агрессию".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.