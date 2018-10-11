США перехватили переговоры саудовцев о похищении журналиста

США перехватили переговоры саудовских чиновников, которые обсуждали планы похищения и вывоза на родину оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пропавшего в начале октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской разведке. Собеседник телеканала пояснил, что у Вашингтона нет информации о том, жив ли пропавший Хашогги.

Американские власти допускают, что операцию похищения журналиста приказал провести наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он мог сделать это в отместку за критику со стороны Хашогги, однако недооценил международные политические последствия своего решения.

Президент Дональд Трамп допустил блокировку поставок вооружений саудовским властям в случае, если выяснится их причастность к пропаже журналиста. В то же время глава Белого дома не увидел причин для прекращения инвестиций в Саудовскую Аравию, передает Reuters. По его словам, США и Турция совместно расследуют это дело. Саудовские власти отрицают обвинения, однако до сих пор не представили доказательств своим утверждениям.

Накануне турецкие СМИ опубликовали снимки предполагаемых виновников исчезновения саудовского журналиста Хаошгги. Он пропал после того, как 2 октября зашел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел. В консульстве говорили, что он просто "ушел" оттуда вскоре после визита. Турецкие власти опасаются, что он мог быть убит саудовскими властями.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал российского президента "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять".