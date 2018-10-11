Facebook отключил в РФ десятки аккаунтов из-за сбора личных данных

Facebook впервые заблокировал в России несколько десятков аккаунтов, которые, как утверждается, были уличены в нелегальном сборе и анализе данных пользователей, которые затем передавались чиновникам и прочим заинтересованным лицам. Об этом сообщает The Bell.

Эти аккаунты предположительно связаны с компанией Social Data Hub, расположенной в Ирландии. Соцсеть потребовала от нее в течение ближайших суток раскрыть и уничтожить плоды ее нелегальной деятельности.

Основателем компании Social Data Hub является Артур Хачуян, который до 2014 года возглавлял отдел кибернетики рекламного агентства "Апостол" Тины Канделаки. Он же руководит предприятием Fubutech. В обеих организациях, как сообщается, работает одна и та же команда. Social Data Hub выполняет коммерческие заказы, а Fubutech — государственные. В беседе с The Bell Хачуян снял с себя ответственность за то, как государственные органы распоряжаются полученными данными.

В беседе с РБК он допустил подачу иска к Facebook в случае, если соцсеть не восстановит аккаунты.

Ранее Social Data Hub сравнивала себя с группой Cambridge Analytica, которая в мае прекратила деятельность из-за обвинений в том, что компания незаконно использовала данные пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Хачуян сказал, что "всю жизнь презирал" Cambridge Analytica.