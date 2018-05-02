Cambridge Analytica прекращает работу из-за скандала с Facebook

Британская компания Cambridge Analytica объявила о прекращении своей работы. Это произошло из-за обвинений в том, что компания незаконно использовала данные пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. В Cambridge Analytica отвергают эти обвинения и заявляют, что из-за них компания потеряла практически всех клиентов. В связи с этим организация начала процедуру банкротства.

Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети.

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний. По данным расследования, которое проводится в США, именно Facebook использовали российские "интернет-тролли" перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании.