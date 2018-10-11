СМИ: Великобритания и ЕС "почти договорились" об условиях Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала свой кабинет о том, что договорённость с Евросоюзом по сделке о Брекзите почти достигнута. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Соединённое Королевство, как ожидается, покинет Евросоюз к концу марта 2019 года. Однако до сих пор неясно, удастся ли Лондону и Брюсселю до этой даты договориться об условиях Брекзита и что произойдет, если соглашения достичь не получится.

В июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, согласно которому страна продолжит следовать европейским стандартам в ряде экономических областей и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на Европейском едином рынке. Евроскептики раскритиковали его как слишком "мягкий" и невыгодный.

Британская пресса ранее сообщала о том, что позиции Терезы Мэй в кабинете министров пошатнулись после неудачных переговоров с Евросоюзом. Премьер, однако, настаивает, что о провале говорить пока рано, и заявляет о готовности к выходу Британии из ЕС без какого-либо соглашения (так называемому "жесткому Брекзиту"). Против таких мер выступают лейбористы и другие оппозиционные силы.