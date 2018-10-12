Самоуничтожившуюся картину Бэнкси купили за $1,4 миллиона

Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" не отказалась от приобретения произведения, которое частично самоуничтожилось во время аукциона. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Коллекционер из Европы, имя которой не называется, приняла решение приобрести "новую работу" за те же 1,4 миллиона долларов, которые она готова была перечислить изначально. По её словам, сначала она была шокирована, когда после удара молотка ведущего аукциона, картина оказалась частично порезана, но постепенно начала понимать, что в итоге ей достанется кусочек истории искусства.

После частичного уничтожения картине дали новое название - "Любовь в мусорном ведре".

Sotheby's получил "Девочку с шаром" в 2006 году. 5 октября сразу после завершения торгов половина картины была порезана спрятанным в раме шредером. В Sotheby's утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. Его установил туда сам Бэнкси. В аукционном доме не исключили, что привести механизм в действие мог человек, присутствовавший на торгах, возможно, сам Бэнкси