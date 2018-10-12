"Коммерсантъ" назвал возможную причину аварии ракеты "Союз"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" могла потерпеть аварию из-за неисправности одного из четырех боковых блоков первой ступени. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По версии собеседников издания, это могло быть вызвано одной из трех причин, которые изучает специальная комиссия. Первая связана с отказом пирозамка бокового блока, вторая – с механическим повреждением крепления замка, а третья – с отказом автоматической системы, которая должна была дать приказ об отделении. По словам одного из источников, третья причина маловероятна.

Интерфакс в свою очередь сообщил о проблемах, связанных с боковым блоком второй ступени ракеты.

На изучение причин аварии отведено около месяца. До окончания расследования будет действовать запрет на пуски ракет этого типа.

В четверг через несколько минут после старта с космодрома Байконур в Казахстане ракета "Союз", которая должна была доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейги, потерпела крушение. Экипаж удалось спасти. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 километрах от космодрома на территории Казахстана.

С 2011 года – после сворачивания американской программы пилотируемых запусков – астронавты NASA, отравляющиеся к МКС, вынуждены арендовать места в российских аппаратах "Союз". В течение последних 7 лет этот корабль был единственным способом добраться до станции.