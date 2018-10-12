Спецпредставитель США по вопросам Украины поддержал автокефалию

Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины иметь единую поместную церковь, заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер. По его словам, решение Константинопольского патриархата позволит украинцам исповедовать их религию так, как они хотят.

Волкер также прокомментировал заявление Русской православной церкви о том, что предоставление автокефалии Украине станет катастрофой и приведет к насилию. По словам спецпредставителя США, трагедия – это иметь религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию.

Накануне, 11 октября, Священный Синод Константинопольской православной церкви (ее другое название – Вселенский патриархат) принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

В Русской православной церкви назвали действия патриархата "легализацией раскола". Москва опасается, что независимость украинской церкви приведет к расколу среди верующих, что, в свою очередь, станет причиной насилия и беззакония. Нынешнюю ситуацию в РПЦ сравнили с Великим расколом 1054 года между Православной и Католической церквами.