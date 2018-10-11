Константинополь начал предоставление автокефалии Украинской церкви

Священный Синод Константинопольской православной церкви (ее другое название – Вселенский патриархат) принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Отменено присоединение Киевской митрополии к Русской церкви, произошедшее в 1686 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте патриархата.

Этим решением патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и митрополит Украинской автокефальной православной церкви Макарий признаются каноничными. Сам Филарет заявил, что это позволит создать на Украине единую поместную церковь. Решение Константинопольской церкви также приветствовал президент Украины Петр Порошенко. В Русской православной церкви, напротив, назвали предоставление автокефалии Киеву "катастрофой" и "легализацией раскола".

Ранее экзарх Вселенского патриархата в Киеве заявил, что путь украинской церкви к получению автокефалии "необратим". Украинская православная церковь Московского патриархата, в свою очередь, приостановила сослужение с константинопольскими иерархами.

В начале сентября Константинопольская церковь отправила в Киев двух экзархов – своих официальных представителей – "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине".

Экзархи – архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский – в середине месяца объявили, что вопрос об автокефалии, то есть полной самостоятельности украинской церкви, является "уже решенным".

На Украине сейчас действуют несколько православных религиозных организаций. Крупнейшие из них – Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата) и Украинская автокефальная православная церковь. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада ранее обратились к Константинопольскому (Вселенскому) патриарху Варфоломею с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви. Против такого шага резко выступает Русская православная церковь, которая пригрозила разорвать связи с Константинополем и уже сейчас перестала упоминать Вселенского патриарха на богослужениях.