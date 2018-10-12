Германия выдаст подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Как сообщает агентство Франс-Пресс, такое решение принял Высший земельный суд в Целле – города в федеральной земле Нижняя Саксония. До экстрадиции подозреваемый останется под стражей в ФРГ.

21-летний Северин Красимиров был задержан в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из болгарского города Русе, где ранее было найдено тело журналистки.

Следствие располагает достаточным количеством доказательств, свидетельствующих о связи Красимирова с местом преступления и жертвой. В частности, ДНК задержанного совпал с биологическим материалом, найденным на месте преступления. В 2007 году Красимиров был судим за кражу цветных металлов.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в ее родном городе Рус. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.