Русский след. Что известно об убийстве болгарской журналистки

30-летнюю болгарскую журналистку Викторию Маринову полиция обнаружила в субботу днем после звонка местного жителя. Криминалисты установили, что смерть наступила в результате удара по голове и удушения. Уже задержан подозреваемый в ее убийстве.

Виктория Маринова занималась расследованиями и подробно рассказывала о фактах хищений бюджетных средств и дотаций из фондов Евросоюза. В серии журналистских расследований, объединенных одним названием "Джи Пи Гейт", упоминаются фирмы, высокопоставленные политики и бизнесмены, связанные с российской компанией "Лукойл", а также болгарские девелоперские компании, принадлежащие гражданам России.

Перед убийством журналистку изнасиловали

Виктория Маринова была директором и ведущей телеканала TVN в городе Русе. Ее тело нашли в одном из городских парков, но идентифицировали не сразу, так как ее личные вещи были обнаружены на расстоянии нескольких метров от тела, а мобильный телефон и ключи от машины украдены. Позднее правоохранительные органы Болгарии сообщили, что перед убийством журналистку изнасиловали. Власти рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них – бытовая, однако тысячи людей, которые позавчера вышли на улицы восьми болгарских городов, чтобы напомнить об этом убийстве, не верят в нее.

Виктория Маринова была единственной журналисткой, которая посвятила целую передачу серии расследований, проведенных журналистами сайта Bivol – Димитром Стояновым и его румынским коллегой Атилой Биро. Это была ее последняя передача перед убийством. К сожалению, только это преступление заставило болгарскую прокуратуру объявить о начале досудебного производства на основании данных, которые обнаружили болгарские журналисты: прокуратура Софии вчера заблокировала денежный перевод в размере 14 миллионов евро.

Журналисты Bivol получили непубличные бухгалтерские документы нескольких болгарский компаний, благодаря чему им удалось обнародовать схему отмывания средств, выделяемых из государственного бюджета и в рамках дотационных программ Евросоюза. Речь шла в основном о строительных проектах. Крупные девелоперы нанимали консультантов, которые не только помогали определенным фирмам выиграть тендеры, устранив конкурентов, но и разрабатывали аналитические документы, за которые выплачивались гигантские суммы. "Сеть консалтинговых фирм управляет контрактами государственных закупок для крупных строительных компаний, которые манипулируют документацией и предвосхищают результаты – благодаря членам консалтинговых компаний в оценочных комитетах", – пишут авторы расследования.

"Лукойл" в этой схеме не задействован, но в ней фигурирует директор болгарского отделения "Лукойла" Валентин Златев

Общий объем выведенных таким образом средств расследователи Bivol оценивают в более чем 40 процентов. "Путем различных фирм-субподрядчиков, а также предполагаемого завышения цен, была выведена, фактически расхищена, очень существенная сумма из тех проектов, которые финансировались за счет Еврокомиссии и болгарского бюджета, – рассказывает член правления европейской сети по правам человека Human Rights Youth Education network Максим Бурмицкий. – Эта схема привела к тому, что деньги потом выводились через оффшорные фирмы. Бенефициарами нескольких фирм являются российские бизнесмены. Сам "Лукойл" в этой схеме не задействован, но фигурирует директор болгарского отделения "Лукойла" Валентин Златев как один из бенефициаров "Джи Пи Групп". Журналисты, которые провели расследование, утверждают, что он вообще один из ее собственников. Эта компания вывела наибольшее количество средств по обнародованной схеме".

Валентин Златев – учился в Москве, где в 2001 году защитил диссертацию. С 1994 по 1998 годы Златев отвечал за экспорт в "Роснефти". Сейчас он – один из богатейших людей Болгарии, дружит с премьер-министром страны Бойко Борисовым. Об огромном влиянии Златева на болгарскую политику не раз писали СМИ. Несколько компаний, которые упоминаются в расследовании схем по отмыванию бюджетных и европейских средств, зарегистрированы по одному и тому же адресу в Софии – бул. Черни Връх 59А – там же, где расположен и один из болгарских филиалов "Лукойла", и главный офис "Джи Пи Групп". Владельцем этого здания является компания, которая скупала земли для строительства заправок "Лукойла". И, как следует из документов, эти сделки осуществлялись по явно завышенным ценам, что, по мнению авторов расследования, свидетельствует о корыстных целях участников. Такими же подозрительными являются и сделки с другими объектами недвижимости, которые покупает и продает компания "Лукойл".

В 2008 году Болгария уже лишалась средств Евросоюза из-за коррупции

В полученных болгарскими журналистами документах есть данные даже о взятках высокопоставленным чиновникам, которые выплачивались нанятыми все той же "Джи Пи Групп" консалтинговыми фирмами. При этом авторы не указывают, как им удалось получить неофициальные бухгалтерские документы, на основании которых строится часть расследований. Тем не менее, полиция попыталась изъять их, что может косвенно свидетельствовать о заинтересованности в случившемся упоминаемых в расследованиях высокопоставленных политиков, чиновников и предпринимателей. Болгария уже однажды лишилась средств Евросоюза – на некоторое время выплата дотаций была приостановлена в 2008 году из-за коррупции.

В расследовании болгарских журналистов упоминаются имена двух бизнесменов, тесно связанных с российской компанией "Лукойл" – Роланде Исаеве и Паате Гамгонешвили, россиянах, построивших в Софии Paradise Center, один из крупнейших торговых центров, о котором писали и российские СМИ. Их партнером в одном из девелоперских проектов является бывший глава "Лукойла" Ралиф Сафин.​

Дотации могли частично присвоить из-за завышения стоимости работ

Исаев и Гамгонешвили связаны с девелоперским проектом "Старосел" – это гостиничный комплекс с небольшим производством собственного вина, который финансировался в том числе с привлечением средств из фондов Евросоюза. По мнению журналистов Bivol, дотации могли частично присвоить из-за завышения стоимости работ. Оба бизнесмена, кроме российского гражданства, уже имеют и болгарское гражданство.

Помимо данных, которые были опубликованы в рамках серии расследований, названных "Джи Пи Гейт" и о которых рассказывала убитая Виктория Маринова, сама она планировала 9 октября обнародовать результаты собственного расследования, связанного с коррупцией во время восстановления села Хитрино, пострадавшего несколько лет назад от взрыва состава с химикатами.

"Были выделены очень большие суммы на восстановление, и опять же половина этих сумм куда-то исчезла. Считается, что "Джи Пи Групп" тоже причастна к исчезновению этих денег. Этим расследованием совместно с сайтом Bivol занималась Виктория Маринова и ее команда", – говорит Максим Бурмицкий.