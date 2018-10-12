Суд в Хакасии рассмотрит иски о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Верховный суд Хакасии отложил на 15 октября рассмотрение иска избирательной комиссии республики о снятии с выборов губернатора кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

В четверг избирательная комиссия республики рассмотрела представление прокуратуры о нарушениях при регистрации Коновалова и решила обратиться в суд. Также комиссия признала один из роликов Коновалова противоречащим избирательному законодательству.

Еще один иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ направил соперник Коновалова во втором туре выборов, кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он также будет рассмотрен судом.

Сам Коновалов считает основания для исков смехотворными, отмечая, что сроки для отмены его регистрации по ним истекли еще летом.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала решение избиркома Хакасии скоропалительным и заявила, что такие действия комиссии "могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от президента России Владимира Путина вмешаться в действия прокуратуры и избиркома, которые, по его мнению, саботируют выборы в Хакасии.

Второй тур выборов главы Хакасии, который уже дважды переносился, должен пройти 21 октября. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что Кремль попытается снять с выборов победителя первого тура, коммуниста Валентина Коновалова. Он набрал почти 45 процентов голосов избирателей.