Песков: РФ защитит прихожан УПЦ (МП) "дипломатическими мерами"

Россия будет защищать интересы православных прихожан Московского патриархата на Украине, если они подвергнутся гонениям, так же, как она защищает "интересы русскоговорящих" в этой стране - заявил в пятницу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, как именно Россия намерена защищать верующих, Песков ответил: "исключительно политико-дипломатическими мерами", сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал принятое накануне решение Константинопольского патриархата о готовности предоставить автокефалию Украинской единой поместной православной церкви после того, как она будет создана. По словам Пескова, в Кремле "обеспокоены" этим решением, но при этом не намерены вмешиваться в "межцерковный диалог".

Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе и Украинская православная церковь (Московского патриархата). Руководство Русской православной церкви резко осуждают решения Константинопольского патриархата по вопросу об Украине, которую РПЦ считает своей "канонической территорией". В РПЦ утверждают, что появление автокефальной церкви на Украине может привести к насилию. Сторонников автокефалии, в частности, обвиняют в стремлении захватить храмы и монастыри, которые сейчас находятся в ведении Московского патриархата. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти гарантируют соблюдение прав верующих всех конфессий.

Необходимостью защиты русскоязычных граждан Украины Владимир Путин в 2014 году обосновывал свою просьбу к Совету Федерации разрешить использование военной силы в этой стране. Россия аннексировала Крым и продолжает оказывать помощь сепаратистам в Донбассе.