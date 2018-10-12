Ряд СМИ не поедут на конференцию в Эр-Рияд из-за пропажи журналиста

Представители нескольких западных СМИ отменили поездку на конференцию по инвестициям, которая должна пройти в Саудовской Аравии с 23 по 25 октября. Причиной такого шага стало исчезновение саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об отказе от участия сообщили телеканалы СNN и CNBC, а также газета Financial Times. Кроме прочего, британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о заморозке инвестиций в саудовскую экономику.

Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошёл на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В дипмиссии утверждают, что журналист покинул территорию после визита. Турецкая пресса полагает, что журналиста могли убить. СМИ не исключают, что к этому могут быть причастны саудовские спецслужбы.

Эр-Рияд отрицает все обвинения. В пятницу делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании вместе с турецкими правоохранительными органами. Помощь в расследовании обстоятельств дела ранее предложили Соединённые Штаты. Анкара призвала Вашингтон оказать давление на саудовские власти. Президент США Дональд Трамп не увидел причин прекращать инвестиции в экономику Саудовской Аравии.

Джамаль Хашогги бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал статьи для газеты The Washington Post. В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле он планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак со своей невестой Хатидже Ченгиз. Девушка прождала Хашогги у входа в консульство почти 11 часов, но, по её словам, он так и не вышел.