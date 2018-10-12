СМИ: у Турции есть доказательства убийства журналиста Хашшоги

Власти Турции располагают доказательствами того, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашшоги действительно был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом пишет Washington Post. По данным газеты, турецкие власти сообщили об этом Соединенным Штатам.

Речь идет об аудио- и видеозаписях из консульства. Утверждается, в частности, что был записан разговор Хашшоги и людей, которые задержали его на территории консульства. На аудиозапись попали также звуки, из которых можно сделать вывод, что журналиста пытали перед тем, как убить.

Как пишет газета, турецкие власти медлят с обнародованием записей, поскольку они осуществлялись тайно на территории иностранного консульства.

Хашшоги пропал после того, как 2 октября зашел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел. В консульстве говорили, что он просто "ушел" оттуда вскоре после визита. Турецкие СМИ опубликовали ранее опубликовали снимки предполагаемых виновников убийства журналиста. Утверждается, что речь идет о сотрудниках саудовских спецслужб, которые прибыли в Стамбул специально с целью убить Хашшоги и "замести следы".

Американские власти допускают, что операцию похищения журналиста приказал провести наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, которого критиковал Хашшоги. Накануне сообщалось, что США перехватили переговоры саудовских чиновников, которые обсуждали планы похищения и вывоза журналиста на родину.

Саудовские власти отрицают все обвинения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США предложили Турции помощь в расследовании обстоятельств дела. В то же время, глава Белого дома не увидел причин для прекращения инвестиций в Саудовскую Аравию и разрыва контрактов на поставку оружия этой стране.