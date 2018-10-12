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Пикеты в "Переулке Степаныча"

Пикеты в "Переулке Степаныча"
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Вечером 12 октября на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы состоялись пикеты в память о известном петербургском активисте Игоре Степановиче Андрееве. Родившийся в блокаду, участвовавший в антисоветских митингах в 80-х, Степаныч, как называли его в демократическом движении, до последних месяцев своей жизни выходил на уличные акции. На пикете были представлены копии плакатов Андреева разных лет, посвященные "узникам 6 мая", аннексии Крыма, войне в Сирии и другие. Игорь Андреев умер в октябре прошлого года в возрасте 77 лет.

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