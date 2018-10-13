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Жители Армянска вновь пожаловались на загрязнение воздуха

Завод "Крымский титан"

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Жители аннексированного Крыма снова жалуются на химические выбросы. Сообщения о загрязнении воздуха в городе Армянске публикуют "Новая газета" и телеканал "Дождь". Местные жители утверждают, что выбросы с завода "Крымский титан" произошли 3 дня назад. Люди жалуются на аллергические реакции. Они говорят, что у них опухли глаза, кожа покрылась пятнами, появился сильный кашель.

Власти Армянска информацию о новых выбросах отрицают и называют ситуацию стабильной. Глава подконтрольного Кремлю правительства Сергей Аксёнов заявил, что пострадавших беспокоят хронические заболевания.

Впервые превышение вредных веществ в воздухе, а районе Армянска было зафиксировано в августе. Местные власти тогда утверждали, что на "Крымском титане" произошел выброс сернистого ангидрида. В городе объявили чрезвычайную ситуацию, а всех детей эвакуировали в санатории. Украинские власти выдвинули несколько версии случившегося. В частности, они утверждали, что российские военные во время учений повредили заводской кислотонакопитель.

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