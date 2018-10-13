Пилотируемые запуски "Союза" могут возобновить до конца года

Запуски пилотируемых космических кораблей типа "Союз" возобновятся до конца года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Собеседник агентства уточнил, что предполагаемая дата запуска "Союза" с космонавтами на борту – 28 ноября.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос" сообщил, что вопрос о консервации Международной космической станции (МКС) не рассматривается.

11 октября через несколько минут после старта с космодрома Байконур в Казахстане ракета "Союз", которая должна была доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, потерпела крушение. Экипаж удалось спасти. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 километрах от космодрома на территории Казахстана.

После аварии Москва приостановила все пилотируемые запуски. Источник РИА Новости сообщил, что госкомиссия по расследованию причин аварии изучает вопрос консервации МКС.