В подмосковных Мытищах люди в военной форме и в масках задержали несколько десятков мусульман, когда те вышли из молельного дома в частном секторе. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на очевидцев задержания.

По словам очевидцев, задержание произошло в пятницу, 12 октября в районе часа дня. Около 40 людей в камуфляже, масках и бронежилетах остановили выходящих мусульман, и несколько часов не давали им уйти, отказываясь называть это задержанием. Затем задержанных посадили в автобусы, чтобы отвезти в полицию, но через пять часов их всех отпустили без составления протоколов.

Неизвестные в камуфляже объяснили свое появление жалобой на массовое скопление людей, официальных сообщений от правоохранительных органов по инциденту в Мытищах не было.