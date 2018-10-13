Руководитель Хакасии вступился за кандидата на пост главы республики от КПРФ

Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развозжаев призвал региональную избирательную комиссию отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. В первом туре голосования он набрал почти 45 процентов голосов.

В обращении, опубликованном на сайте правительства Хакасии, Развозжаев отметил, что Коновалов сделал ряд ошибок и грубых нарушений. Решения избиркома и прокуратуры по поводу снятия кандидата от КПРФ с выборов Развозжаев назвал "безупречными".

При этом, по мнению исполняющего обязанности главы республики, определиться с выборами главы региона должны сами жители Хакасии.

Избирательная комиссия и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации Коновалова на выборах главы региона. Причиной стали нарушения, выявленные в регистрационных документах кандидата. Иск рассмотрят 15 октября. Ожидается, что выборы главы Хакасии пройдут 21 октября. Вторым кандидатом будет Александр Мяхар. Он идет на выборы от Партии роста.