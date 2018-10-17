Местные жители протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес Ленского района Архангельской области. Они выходят на митинги, пишут петиции. Но стройка идет: рядом со станцией уже вовсю вырубают лес под полигон. Из Москвы сюда будут ввозить, в частности, строительный мусор, который остается от реализации программы реновации. По сути дела, в Ленском районе закопают то, что осталось от московских пятиэтажек​.

"Разгребай мусор дома, а не в Шиесе!", "Москва, не выноси сор из избы, мы не хотим жить на помойке!", "Свалка на болоте – геноцид своего народа" – такие лозунги звучали на митинге, прошедшем в августе этого года, когда жители поселка Урдома, который находится в 30 км от станции Шиес, узнали, что московские власти решили строить мусорный полигон у них под боком. Митинг против этой стройки собрал около полутора тысяч человек, протестовать вышел каждый третий житель Урдомы.

Люди возмущались "партизанскими методами" строительства, когда ни местных жителей, ни муниципальные власти никто даже не уведомил о предстоящей стройке. Говорили на митингах об экологических последствиях появления мусорного полигона в Шиесе.

Экологических экспертиз не проводилось, на закон, запрещающий строительство полигонов ТБО на болотистых местностях, наплевали

​– Территория в районе станции Шиес для размещения объекта по обращению с отходами не подходит по своему рельефу. Она заболочена на 200 километров вокруг и пронизана многочисленными ручьями и реками. Согласно СанПиНовским нормам строительство объектов, связанное с отходами, на заболоченной местности запрещено. При любом технологическом сбое случайное проникновение загрязняющих веществ из мест хранения отходов приведет к непоправимым последствиям, – говорит активистка Светлана Бабенко. – Вредные стоки расползутся на сотни километров вокруг за считаные дни. И никаких обеззараживающих веществ не хватит покрыть это огромное пространство. Многочисленные ручьи и реки, которые берут свое начало в Шиеских болотах, впадают в реку Вычегда. Река Вычегда впадает в Северную Двину, а Северная Двина – в Белое море, которое граничит с Баренцевым морем. Северные реки превратятся в сточные воды, которые на своем пути уничтожат все живое. Но никаких экологических экспертиз не проводилось, на закон, запрещающий строительство полигонов ТБО на болотистых местностях, наплевали.

Против свалки выступили и власти близлежащих муниципалитетов, отправив соответствующие письма в областное заксобрание и надзорные органы.

– Все представительные органы Ленского района, включая собрание депутатов района, написали письма губернатору с протестом на строительство мусорного полигона. Такие письма написали и депутаты Коряжмы, Котласа, Вычегодского, Сольвычегодска, но губернатор их просто проигнорировал, – говорит депутат Урдомы Людмила Марьина.

Губернатор Игорь Орлов до выборов 9 сентября утверждал, что никакого размещения московских отходов в Архангельской области не будет. Но официальное подтверждение было получено активистами Урдомы непосредственно из департамента ЖКХ Москвы. На запрос жителей департамент ответил, что "в настоящее время в целях определения возможности размещения объектов обращения с отходами на земельном участке проводятся инженерно-технические работы. Создание новых объектов будет осуществляться правительством Москвы".

Проезд только по пропускам. Но за 200 рублей на отсутствие пропуска закрывают глаза

​Всего каких-то 700 с небольшим километров пути из областного центра до поселка городского типа Урдома занимает около 14 часов на хорошей машине. Всюду разбитые дороги и переправы. Но есть и более короткий путь – по ведомственной дороге, идущей вдоль газопровода. На въезде и выезде охрана. Проезд только по пропускам. Но за 200 рублей на отсутствие пропуска закрывают глаза.

– Дороги нужны нам, но денег у нас нет, а мы никому не нужны, поэтому власти не торопятся прокладывать к Урдоме и районному центру магистрали или хотя бы приводить в порядок действующие дороги, –говорит наш провожатый на ставшую уже знаменитой станцию Шиес.

Действительно, водителя, который согласился бы после обильных дождей подвезти нас к Шиесу, чтобы мы могли увидеть масштабы грандиозной стройки, пришлось искать очень долго, в результате 30 километров разбитой дороги одолел УАЗ "буханка". По лесной дороге приходится идти пешком – проехать здесь может только вездеходная техника и большие лесовозные машины. Одну из таких мы замечаем по пути. "Это лесовоз местного предпринимателя. Он помогает строителям, встречает губернатора на своем "лексусе", когда тот прилетает, сам вывозит ценный лес, который вырубается на станции", – рассказывает наш водитель.

Чтобы попасть на станцию, нужно перейти через железнодорожные пути. Линейная полиция периодически ведет здесь дежурство и штрафует местных активистов, которые пытаются фиксировать масштабы стройки и многочисленные нарушения. Нас встречает лишь представитель частного охранного предприятия "Гарант Безопасности". Он переписывает наши данные и сопровождает, пока мы делаем снимки и пытаемся найти начальника стройки. Но начальства на месте нет, а строители, прорабы и мастера в ответ на наши вопросы в основном молчат. Впрочем, несколько человек рассказывают, что приехали они сюда из самых разных городов: кто-то из Орла, кто-то из Ростова-на-Дону, есть даже москвичи. Все работают вахтовым методом. Местных на стройке немного.

– Если ты пошел работать на Шиес, в Урдоме это как черная метка. Поэтому никто не афиширует, что устроился на работу сюда. У нас нет проблемы с работой: если есть желание, всегда можно устроиться. Очень многие трудятся в "Газпроме", который строит седьмую ветку газопровода. Хватает работы, – поясняет наш проводник.

В МВД уверяют, что ведется расследование и поиск виновных. Но рубка леса продолжается

Работа кипит. Лес рубят вручную, а на щепу его перерабатывают машины. Вывозится ценный лес, по словам местных активистов, в нарушение всех правил безопасности: лесовозы пересекают железнодорожные пути через самодельный разборный настил. В полиции по Ленскому району возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса, ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В МВД уверяют, что ведется расследование и поиск виновных. Но рубка леса продолжается. И, по словам сотрудников лесхоза, они получили задание на отведение почти пяти тысяч гектаров леса у станции Шиес для нужд компании-застройщика.

Участок под свалку в 56 гектаров находится в долгосрочной аренде до 2056 года у РЖД, его передали в субаренду бюджетному учреждению Москвы – "Автомобильные дороги".

Грузовики колесят по стройплощадке, работают бульдозеры и экскаваторы, из канав вокруг построенной вертолетной площадки прямо в лес откачивается вода. Рабочие живут в пассажирских железнодорожных вагонах, питаются в столовой, которую организовали здесь в большой палатке. Охранник переписывает наши данные в некую "книгу посетителей" и обещает сообщить в полицию о нашем визите.

Активисты из Урдомы впервые посетили эту стройку в начале августа. Из разговоров с рабочими узнали, что строится большой мусорный полигон для хранения ТБО из столицы.

Сейчас нам говорят, что мусор будут перерабатывать. Но мы в это не верим

– Эти ребята приехали сразу работать, закапывать мусор в болото. Место идеальное: ни дорог, ни связи – завози и работай, параллельно строя площадку, можно сразу вести работу по захоронению отходов, – говорит активист Николай Викторов. – Если бы мы не подняли шум, так бы все и было, я в этом уверен. А сейчас нам говорят, что мусор будут тут перерабатывать. Но мы в это не верим.

В августе в интернете оказалась телеграмма РЖД, в которой говорилось, что со станции Люберцы на Шиес уже 26 августа выйдет состав из 56 вагонов с коммунальными отходами. Эту телеграмму зампред правительства Архангельской области Евгений Фоменко на встрече с местными депутатами и депутатами областного Собрания назвал фейком. Правда, транспортная прокуратура по СЗФО в конце сентября в ответ на запрос Главного федерального инспектора по Архангельской области Иевлевой подтвердила: телеграмма была, а обещанный состав просто пока отменили.

В прокуратуре Архангельской области сообщили, что по имеющейся в надзорном ведомстве информации, официально в районе станции Шиес идет строительство погрузочно-разгрузочной площадки и железнодорожной ветки, примыкающей к станции Шиес, а впоследствии будет вестись строительство объекта, документации по которому еще ни у кого нет. Активистам Урдомы удалось раздобыть схемы, на которых видно, что движение поездов будет круговым для упрощения разгрузки коммунальных отходов, которые сюда планируется завозить в огромных объемах – два-три состава в день, каждый по 50 и более вагонов.

Эту информацию подтверждает и депутат Государственной думы от Архангельской области Андрей Палкин, вставший на сторону местных жителей.

В связи с реновацией объемы мусора в Москве выросли с 3,5 миллиона до 11 миллионов кубометров ТБО

– На первом этапе будут строить полигон для хранения мусора, а не перерабатывающий завод, как сейчас нам говорят. В Минприроды России мне пояснили, что в связи с реновацией объемы мусора в Москве выросли с 3,5 миллиона до 11 миллионов кубометров ТБО. Поэтому сегодня столица вынуждена искать новые места захоронения строительного мусора. Исходя из того, что реновацию планируют проводить вплоть до 2050-х годов, столице нужны новые полигоны. В итоге Архангельская область рискует стать всероссийской свалкой. Ярославская и Вологодская области от этого "счастья" отказались. Здоровье населения дороже денег.

Превращение Шиеса в мусорный полигон стало одной из главных тем на минувших перед выборами 9 сентября выборах в местное областное собрание.

– Вы знаете, сколько "Единая Россия" получила голосов на выборах в Урдоме? – спрашивает юрист Сергей Якимов. – От 7 до 12%. Это самый низкий показатель в стране. Здесь, в Урдоме, живет так называемая рабочая интеллигенция. Именно поэтому властям не удалось переломить протестные настроения относительно пенсионной реформы и свалки. В других районах, которых будущее экологическое бедствие не коснется, это сделать удалось.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уже после выборов, рассуждая о строительстве, позволил себе заметить: мол, где теперь ни начни строить объект хранения или переработки ТБО, всегда найдутся поблизости речки, питающие всю область. А затем признался, что власти области добивались, "чтобы именно на нашей территории разместили столь крупное предприятие, инвестиции в которое оцениваются на уровне 8 миллиардов рублей". Орлов также напомнил про протесты экологов, когда на севере региона начиналось строительство алмазодобывающих предприятий:

– Я хорошо помню, как у нас не было разрешения на добычу алмазов и сколько вокруг этого было разговоров, что это нанесение урона экологии, это недопустимо, ну и там птички какие-то гнездятся, рыбки какие-то плавают…

В 1612 году Пожарский писал сюда грамоту к воеводе с просьбой отправить дружину, чтобы скинуть поляков. И помогли

На отсутствие семги в районе гигантских алмазодобывающих карьеров в нерестовых когда-то реках местные жители жалуются уже два десятка лет. Какими будут экологические последствия стройки мусорного полигона в Шиесе, сейчас не может точно сказать никто.

– Я помню, когда "Газпром" в 1998–2001 годах вел исследования, в части границ водоносного слоя упоминалась и станция Шиес. Где эти исследования? Входит ли Шиес в границы или находится за ними? Сегодня мы не знаем, – говорит бывший глава Урдомы Александр Голоушкин. – Наверняка региональное министерство природы эти документы никому не отдаст. Проведут новые исследования, в которых все будет гладко.

Муниципальные власти утверждают, что, как и местные жители, они узнали о грядущей стройке из социальных сетей урдомских активистов. И с ними эту стройку никто не согласовывал.

– Я считаю, что нам не нужно никакое строительство на станции Шиес, связанное с переработкой чужих отходов, – говорит глава МО "Урдомское", в которое входит и территория станции Шиес, Елена Смирнова. – Без согласования с нами, несмотря на то что земля находится в аренде у РЖД, строительство начинать не имели права. Сейчас наши юристы готовят документы для подачи иска к РЖД, но это процесс долгий. Мы опасаемся, что хозяева стройки могут успеть подготовить документацию раньше.

​– Все согласования должны проводиться в правовом поле и своевременно. То, как сейчас ведется работа, нам как обухом по голове. Получается, что нет никакого самоуправления на местах. Есть управление нами откуда-то сверху. Там приняли решение, – Елена Смирнова показывает пальцем вверх. – А на мнение жителей и местной власти просто наплевали. Мы пишем во все инстанции и не получаем никаких ответов.

– Люди начинают уставать от вранья чиновников. Причем вранье на уровне детского сада, когда заместитель председателя областного правительства Евгений Фоменко говорит, что правительство области ничего не знает о стройке, а через несколько минут уже рассказывает, как выбирался этот участок. Мы сейчас ничего не можем сделать: все контролирующие органы не принимают никаких мер, а если и принимают, то какие-то поверхностные решения, – говорит депутат Игорь Ярошенко.

Похожая ситуация противостояния сложилась сейчас и в поселке Рикасиха Архангельской области, который находится между Архангельском и Северодвинском. Предварительные общественные слушания показали, что люди против мусорного объекта. Но губернатор, не слушая людей, подписал распоряжение о выделении земли под строительство "Экотехнопарка" – именно таким модным словом власти сейчас называют свалки и мусорные заводы. Оказывается, всего в регионе планируется построить в ближайшее время 4 мусорных полигона.

В прокуратуре нам пояснили, что результаты всех публичных слушаний не являются для властей обязательным, но носят лишь рекомендательный характер. Именно поэтому жители всего юга Архангельской области сейчас пытаются организовать уже не слушания, а референдум, на котором предлагают решить: быть московским свалкам в регионе или не быть.

– На сессии депутатов Ленского района мы приняли проект референдума по вопросу свалки на станции Шиес. Но на эту инициативу пришло заключение прокуратуры района, где ведомство говорит о коррупциогенном факторе. Несмотря на это, мы намерены консультироваться с юристами и принимать решение о проведении референдума на следующей сессии. Глава района нас поддерживает, – утверждает депутат Татьяна Марьина.

​– Я 24 года отдал вооруженным силам России в звании подполковника, а тут какой-то хам приходит ко мне… Зачем я защищал свою Родину? Зачем я здесь восемь лет был у власти? Чтобы это беззаконие тут творилось? Чтобы тут посягали на основы государственности в лице областных чиновников? Я имею право на экологию, на информацию, какой действительно здесь будет объект! У власти сейчас жулики! – бывший глава Урдомы Александр Голоушкин отчаянно стучит кулаком по столу. – В 1612 году Москва попросила помощи от нашего Ленского района: Пожарский писал сюда грамоту к воеводе с просьбой отправить дружину, чтобы скинуть поляков. И помогли. Спустя столетия пришел Собянин – решил мусором нам отплатить.