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Человек имеет право

Мусор, который всегда с тобой. Эфир в 21:05

Человек имеет право. Мусор в придачу и навсегда. Анонс
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Человек имеет право. Мусор в придачу и навсегда. Анонс

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Человек имеет право. Мусор в придачу и навсегда. Анонс

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По подсчетам экологов, ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Большая часть этих отходов, не перерабатывется и даже не сжигается, а уходит на свалки. Если сложить все российские свалки в одно место, они займут территорию, равную Швейцарии. И с каждым годом мусора становится всё больше. Как власти решают эту проблему, чего ждать от вступления в силу нового закона о раздельном сборе отходов и можно ли жить, не оставляя после себя мусора спросим у Александра Иванникова и Валерии Коростелевой.

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