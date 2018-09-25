Мусор, который всегда с тобой. Эфир в 21:05

По подсчетам экологов, ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Большая часть этих отходов, не перерабатывется и даже не сжигается, а уходит на свалки. Если сложить все российские свалки в одно место, они займут территорию, равную Швейцарии. И с каждым годом мусора становится всё больше. Как власти решают эту проблему, чего ждать от вступления в силу нового закона о раздельном сборе отходов и можно ли жить, не оставляя после себя мусора спросим у Александра Иванникова и Валерии Коростелевой.