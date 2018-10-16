Параллельная реальность. Андрей Мальгин – о привычке врать

То, что наши власти всегда врут, давно стало общим местом. Они врут даже тогда, когда можно не врать. Врут тогда, когда полезнее для них было бы не врать. Чисто на автомате.

Ну вот зачем посол России Александр Яковенко заявил, что да, всё досконально проверено, и Боширов и Петров – это действительно Боширов и Петров, а все, что про них пишут, – это провокация русофобов? То, что Петров и Боширов вовсе не Петров и Боширов, а офицеры ГРУ, доказано с вероятностью даже не стопроцентной, а тысячепроцентной и подтверждено из множества независимых источников, документами, фотографиями, свидетельствами людей, знавших их до приобретения ими псевдонимов. Яковенко мог выкрутиться из ситуации поизящнее, подипломатичнее (он ведь дипломат, кажется?). Нет, из всех возможных вариантов он выбрал самый проигрышный: прямую ложь. И каждый, сидевший в зале, понимал, что это ложь. И значит, могли сделать вывод его слушатели, российский посол заодно с преступниками, он их сообщник. Рассчитывал ли Яковенко на такой эффект? Вряд ли. Но ведь зачем-то сказал то, что сказал.

Мы уже давно привыкли к тому, что если что-то сообщает МИД или Министерство обороны, значит, нужно понимать все наоборот. Говорят: "было" – значит "не было". Говорят "не было такого" – значит "сто процентов было!" И это даже удобно. Если что-то произошло, а потом представитель Минобороны это опровергает, значит, будем считать, что мы получили подтверждение события из официальных источников. Но иногда у них случаются прорывы внезапной искренности. И эта искренность характеризует их столь же однозначно, как и их ложь.

Как только Владимир Путин отвлекается от бумажки и начинает говорить искренне, из него вылезает какое-то чудовище. Когда вдруг недавно президент сорвался по поводу "подонка" Скрипаля, он, по всей вероятности, действительно несколько минут говорил то, что думает. И как и прежняя ложь, так и эти несколько минут искренности выдавали в нем человека заинтересованного, как минимум соучастника.

Уберитесь из Донбасса вместе со своими пушками и своим гестапо – и дети будут живы

А неосторожная фраза "Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей, за которыми мы будем стоять сзади"! Она ведь объяснила нам все на годы вперед. Нельзя было не вспомнить это высказывание, когда они действительно стали стрелять из-за спин детей, разместив в Донбассе орудия в жилых массивах и беспорядочно пуляя в надежде на "ответку". "Ответку" фиксировали доставленные заранее на место событий камеры федеральных каналов. Но эти действия по крайней мере укладывались в концепцию гибридной войны, разработанной лучшими умами генштаба и администрации президента.

Уж я всякого наслушался, но до сих пор не могу поверить своим ушам, когда слышу, как защитники "Русского мира" орут при каждом удобном случае: "А вы забыли о детях Донбасса?" Уберитесь оттуда вместе со своими пушками и своим гестапо – и дети будут живы. И все будут живы. Когда "народная республика" отползла из Славянска, город вернулся к нормальной жизни. То же будет и по всему Донбассу, однако они уже четыре года рассказывают про "бандеровскую резню". И даже "Крымнаш" объясняют тем, что спасли, мол, народ Крыма от бандеровской резни.

Я, правда, в отличие от украинцев, с ужасом жду, когда они начнут отползать из Украины. Потому что отползать они будут в Россию. Донбасс придет в каждый российский город, в каждой российской деревне они встанут за спинами женщин и детей. Как обещал в минуту неконтролируемой искренности их вождь Путин. И вот тут стоит задаться вопросом: нагородив столько лжи, создав в информационном пространстве фактически параллельную реальность, сами-то они понимают, что происходит и что ждет их впереди? Понимают ли они, например, что за преступлением может последовать наказание? И не прячется ли за этой тотальной ложью обычный страх, попытка избежать возмездия, которое надвигается медленно, но верно?

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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