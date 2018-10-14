ЕС рассмотрит новые санкции против РФ в связи с применением химоружия

России грозят новые санкции Евросоюза в связи с применением нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, сообщает газета The Telegraph. Соответствующий документ в понедельник планируют подписать министры иностранных дел ЕС. Ограничительные меры будут направлены против чиновников российской разведки и их соратников. Им будет запрещен въезд в Евросоюз, а их зарубежные счета — заморожены.

Санкционная инициатива была выдвинута Великобританией и Францией после предполагаемых химических атак в Сирии и Англии. В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовящиеся санкции коснутся любой страны, которая использует химическое оружие.

Лондон обвиняет российское руководство в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью яда "Новичок". По данным британцев, покушение совершили агенты российской военной разведки, которые действовали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В Кремле отвергли обвинения. Президент Владимир Путин назвал Петрова и Боширова "гражданскими лицами", которые известны российским властям.

В конце сентября сообщалось, что британские власти установили личность третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей. По данным Лондона, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество.