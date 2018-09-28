СМИ: установлена личность третьего участника покушения в Солсбери

Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph. По данным издания, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию военное отравляющее вещество.

Имя третьего подозреваемого The Telegraph не называет. Издание пишет, что он проводил разведку местности и вероятно помогал планировать покушение.

Британская полиция подозревает людей с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров" в совершении нападения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор "Петров" и "Боширов" не выходили на связь со СМИ, их местонахождение остается неизвестным.

Расследователи из Bellingcat и The Insider утверждают, что выяснили настоящую личность "Руслана Боширова" – им якобы является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей и продолжают настаивать, чтобы британская сторона допустила специалистов из России к расследованию нападения.