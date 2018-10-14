Трамп пригласил в Белый дом невесту пропавшего саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом невесту пропавшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги — Хатидже Дженгиз. Об этом американский лидер заявил во время встречи с пастором Эндрю Брансоном, который был освобожден турецкими властями. В беседе с газетой The New York Times Дженгиз пообещала рассмотреть предложение американского президента в случае, если Вашингтон поможет расследовать исчезновение ее жениха.

Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. Дженгиз прождала его у стен консульства пять часов, после чего сотрудник дипломатического ведомства заявил ей о том, что Хашогги "ушел". С тех пор журналиста никто не видел.

В беседе с американским изданием она усомнилась в том, что Хашогги жив. По ее словам, он "заплатил своей жизнью в борьбе саудовского народа за свободу".

Турецкие власти предполагают, что журналист был убит. Саудовская Аравия это отрицает. Комитет по международным делам Сената США призвал Трампа ввести санкции в отношении Эр-Рияда в рамках "акта Магнитского". Сам глава Белого дома пригрозил саудовским властям серьезными санкциями в случае, если выяснится их причастность к возможной гибели Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал российского президента "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять".