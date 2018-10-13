Трамп: Эр-Рияд ждет наказание, если журналист в Стамбуле был убит

Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если выяснится, что пропавший журналист Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

При этом Трамп отметил, что не хотел бы разрывать с Эр-Риядом контракты в оборонной области. "Я не хочу ставить под удар рабочие места в США. Есть другие способы наказать их", – подчеркнул Трамп.

Саудовский журналист Джамаль Хашшоги, критикующий политику Эр-Рияда и сотрудничающий с The Washington Post, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Анкаре и больше не появлялся. Турецкие власти предполагают, что журналист был убит. Саудовская Аравия это отрицает.

Ранее комитет по международным делам Сената США призвал Дональда Трампа ввести санкции в отношении Эр-Рияда в рамках "акта Магнитского". У президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, делать это или нет. Он пообещал, что свяжется с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.