Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Мейвезера

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера. Оба спортсмена за свою карьеру не потерпели ни одного поражения. Видео обращения российского спортсмена опубликовал в инстаграме менеджер Деджуан Блейк.

Мейвезер пока не ответил на вызов.

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Мейвезер – экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях. На его счету 50 побед.

7 октября Нурмугамедов победил ирландца Конора Макгрегора, защитив титул чемпиона в легком весе. После поединка россиянин перелез через ограждение и начал драку с болельщиками Макгрегора. UFC не стала вручать Нурмугамедову чемпионский пояс сразу после боя. В организации заявили, что спортсмен нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результатов.

Бой Мейвезера с Макгрегором состоялся в августе 2017 года. Поединок проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом. Тогда он заявил, что это будет его последнее выступление.